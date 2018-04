V USA došlo k největšímu odcizení dat v dějinách maloobchodu

Skupina hackerů odcizila zákazníkům amerických obchodů data pěti milionů kreditních a debetních karet a dala část informace do prodeje, informuje společnost Gemini Advisory, která se věnuje počítačové bezpečnosti.

Podle zprávy expertů za zločinem stojí skupina hackerů JokerStash, která v těchto dnech hlásila prolomení databází a zavěsila data 125 tisíc kreditních karet na prodej.

„Potvrdili jsme spolu s několika finančními úřady s velkou mírou pravděpodobnosti, že tato data byla odcizena zákazníkům obchodů Saks Fifth Avenue a Lord & Taylor v období od května 2017 do dneška," praví se v zprávě.

Většina poškozených zákazníků obchodů, jež jsou součástí struktury kanadské společnosti Hudson's Bay Co, žije ve státech New York a New Jersey.

V Gemini Advisory připomněli, že hackeři z této skupiny dříve prolomili databáze zákazníků takových obchodů sítí jako Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts a hotelů sítě Trump Hotels, který byl založený svého času nynějším prezidentem USA.

„Nynější hackerský útok je jedním z největších a nejničivějších, které kdykoli zasáhly maloobchodní společnosti," konstatují experti.