Americký časopis dal na obálku Trumpa v podobě prasete (FOTO)

Pod koláží je nápis: „Není to tajné spiknutí. Není to nekompetentnost. Není to krutost. To vše je korupce, hlupáku." Hlavní článek čísla má přitom titulek „501 dní v bahně" a je věnován politice 45. prezidenta USA.

​Mluvčí Bílého domu Hogan Gidley 17. února prohlásil, že v USA existují dvě skupiny, které způsobily v zemi větší chaos než akce ruské vlády. Jsou to podle jeho mínění představitelé Demokratické strany a hlavní masmédia.