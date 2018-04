Slovenská modelka otěhotněla ve 46 letech. Jak se jí to podařilo?

Modelka slovenského původu Adriana Sklenářiková v rozhovoru pro slovenský deník Plus 1 deň oznámila, že za pětadvacet let pro sebe nic neudělala. Na otázku, co dělá, že tak dobře vypadá, odpověděla: „Od 16 do 40 let jsem pro svoji kondici neudělala vůbec nic. Můžu poděkovat svému tělu, které nepoznalo jiný sport než život modelky."

© AFP 2018/ Sinead Lynch Adriana Sklenaříková

Poté však přiznala, že když se jí po čtyřiceti letech začaly objevovat první vrásky, úplně netečnou ji nenechaly. „Když mi přibývají vrásky, řeším to. Když mi bylo čtyřicet a začalo se schylovat ke konci mé kariéry, říkala jsem si: Co teď? Pro ženy je krása důležitá a hlavně pro ženy, které s ní pracují jako já. Mě krása živí," prohlásila modelka.