Britský verdikt v případě Skripala byl oznámen veřejnosti, Británie nedodržovala postupy stanovené v úmluvě o zákazu chemických zbraní, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Podle něj byl Londýn vyzván, aby neprodleně použil postupy stanovené v úmluvě o zákazu chemických zbraní.

„Země, která má podezření vůči jakémukoliv jinému státu, má plné právo a dokonce má povinnost se na tento stát obrátit. A tento stát je povinen poskytnout vyčerpávající odpověď maximálně do 10 dnů. Pokud žádající strana shledá, že tyto odpovědi jsou nedostatečné, má právo svolat mimořádné zasedání výkonné rady OPCW a tak dále. V této konvenci je zaznamenáno několik kroků," řekl Lavrov v pondělí na tiskové konferenci.

„Ale jak víte, zákon neplatí pro všechny. Přinejmenším pro naše britské kolegy to podle všeho neplatí. Už rozhodli, aniž by apelovali na konvenci, aniž by na nás apelovali," zdůraznil.

Podle ruského ministra zahraničí byl veřejnosti vyhlášen rozsudek z Londýna slovy premiérkou „velmi pravděpodobné".