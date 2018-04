Fízl v bikinách. Tato německá policistka ukradne vaše srdce! (FOTO)

Ve svém každodenním policejním životě se Koleszar zabývá různými druhy incidentů, včetně bití a domácího násilí. Ale svůj volný čas 33letá kráska věnuje online radám ohledně tréninku a stravy.

Možná to vypadá překvapivě, ale Koleszarův vzhled nebyl vždy tak ohromující. Začala chodit do posilovny ve věku 17 let a v té době se cítila nepohodlně.

V roce 2015 se žena zúčastnila mistrovství v kulturistice Bodybuilding-WM v kategorii bikiny.