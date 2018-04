A kdo říká, že Češi jsou suchaři? Nejlepší vtipy o pádu čínské stanice

Dnes v ranních hodinách do moře nedaleko Tahiti spadly úlomky první čínské vesmírné stanice Tchien-kung 1 (Nebeský palác). Tato událost samozřejmě neunikla široké veřejnosti a čeští internetoví uživatelé se pustili i do vlastních komentářů. Možná na některé komentáře měl vliv i stav, který si koledníci přinesli z dopolední pomlázky.

Podle expertů to všechno nemohlo dopadnout lépe, protože většina stanice shořela v atmosféře a zbytek spadl do moře. O této události samozřejmě informovaly všechny zpravodajské portály. Právě tam se čeští uživatelé předvedli v celé své kráse.

Pod článkem České televize se na Facebooku nabízí několik vtipálků. Uživatel Bez kontextu zmiňuje původ stanice: „Ona byla naštěstí vyrobena v Číně, takže se rozpadla prakticky okamžitě." Máte také zkušenosti s takovým kvalitním čínským zbožím?

Rastislav Dubovský zase zmiňuje moderní zálibu nákupu přes internet. „…to je tak, když raketu nakupují přes eBay a Alliexpress." Zase to vypadá jako náznak na nekvalitní zboží, ale proč…

Jako pravý muž se zachoval Michal Vaclav , který se u zprávy tn.nova.cz na Facebooku bál o své právě vykoledované vejce. „Kurnik, aby nám nerozsekali vajíčka na Velikonoce." A vy jste svoji koledu donesli domů v pořádku? Nebo vás síla slivovice přemohla…

Že by se v Česku neozval zahrádkář, to bychom snad ani nebyli v České republice. Vyti Fixička se u příspěvku stránky refresher.cz zmínil, že by takovou ozdobu bral. „Mně by se teda kus radioaktivního vesmírného odpadu na zahrádce vedle jezírka líbil." Jeho přání bohužel zůstane nevyslyšeno, jestli však pán není náruživý potápěč a nezaletí si to vylovit.

Oldřich Větrovský má asi nějaký problém se Spojenými státy, jak si jinak vysvětlit jeho nepěkné přání pod článkem České televize. „Škoda, že nespadla na Washington…" Pane Oldřichu, že se nestydíte.

Na internetu najdete spoustu zábavných komentářů, stačí si najít čas a kouknout do té „kouzelné bedny". Ostatní mohou být v klidu, stanice shořela a malé zbytky plavou někde v moři. A je po světelné show…