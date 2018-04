Pobožný Filipínec přestal cítit bolest po 32. ukřižování

Divadelní představení, jehož účastníci hrají ukřižování Ježíše Krista, se konalo ve vesnici San Pedro Kutud, 76 kilometrů od Manily. Před davem turistů herci v kostýmech římských vojáků přibili ke dřevěným křížům tři lidi, včetně 58letého filipínského Rubena Enaje, který hrál roli Krista.

Enaje se účastní obřadu již po 32. Během ukřižování do jeho rukou a nohou zatloukají hřebíky o délce pěti centimetrů. „Dřív jsem jezdil domů zraněný a chromý, ale letos se cítím skvěle," říká. Muž věří, že byl zachráněn od bolesti silnou katolickou vírou. Doufá, že vydrží dvě nebo tři další obřady a neplánuje odchod do důchodu do 60 let.

Na dalším kříži visela 39letá zaměstnankyně kosmetického salonu Maryjane Sazon. Podle Associated Press to pro ni bylo sedmé ukřižování. Přidala se k Enaje v naději, že obřad ji zachrání před silnými bolestmi hlavy a nervovou poruchou.

Tradice oslavy Velkého pátku ukřižováním se zrodila v San Pedro Kutud před 50 lety. Vznikla z pouliční hry Křížová cesta, kterou napsal místní rezident Ricardo Navarro v roce 1956. Oficiální představitelé katolické církve nazývají takové představeni „nesprávnou interpretací víry" a podezřívají, že jejich organizátoři jsou motivováni sobeckými motivy.

Filipíny jsou jediným velkým státem v Asii, kde převládá křesťanství. V zemi žije více než 70 milionů katolíků.