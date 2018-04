V Nejvyšší radě chtějí vzdorovat „polským darebákům“

„Jsem stoprocentě pro červeně-černou vlajku, pro posvátnou vlajku boje, pro vlajku UPA a pro odpor proti těm polským darebákům, kteří pošlapali tuto vlajku, posmívali se nám a naší důstojnosti. Jsem pro to, abych byla v rovině se státní (vlajkou) a abych byla v každém městě na centrálním náměstí," řekl poslanec Nejvyšší rady Jurij Tymošenko.

Poslanec slíbil, že bude hlasovat za schválení zákona. „Je to obtížná otázka, ale potom, co nám Poláci plivli do obličeje, kolik podlostí proti nám udělali, mám nejmenší starosti o to, co si někteří Poláci budou myslet," zdůraznil.

Návrh zákona č. 8207 byl zapsán v ukrajinském parlamentu dne 28. března. Návrh předpokládá schválení červeno-černého praporu jako „vlajku národní důstojnosti". V případě jeho přijetí bude prapor UPA vystaven na budovách státních orgánů a orgánů místní samosprávy několikrát ročně, včetně Dne nezávislosti Ukrajiny 24. srpna.

20. března ve Varšavě polští nacionalisté spálili portréty Stěpana Bandery a Romana Šucheviče během akce u ukrajinského velvyslanectví, zatímco poslanec polského Sejmu Robert Winnicki položil vlajku UPA na zem a stál na ní se slovy, že „to je Banderův hadr".