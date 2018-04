Náš vesmír by náhle mohl být zničen při kolizi s bublinou negativní energie

Fyzikové prohlásili, že základní částice, která dává masu veškeré hmotě, by jednoho dne mohla vést k destrukci. O tom informuje Daily Mail.

Experti prohlásili, že náš vesmír by mohl být zničen stejně náhle, jako byl stvořen, při kolizi s bublinou negativní energie.

Pomalé rozšiřování našeho vesmíru bylo definováno na základě částicové fyziky podle standardního modelu. Mimo to ale síla, která se nazývá „temná energie", urychluje rozšiřování vesmíru. Nová studie ale naznačuje, že příchod rychlého konce je pravděpodobnější než pomalý zánik během 10x139 let.

To nejdramatičtější na tom všem, co by mohlo vést ke konci veškerého života, jak ho známe, je fakt, že proces již mohl začít díky interakci s černou dírou, píše Daily Mail.

Vědci z Harvardovi univerzity k tomuto objevu došli během studia toho, co již známe o částicích.