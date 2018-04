Kupte jim kávu a dort: jak oslavit den „Miluj muslima“ v Británii

​Reject hate and #PunishAMuslimDay.



Embrace love and #LoveAMuslimDay. ❤️✊🏾

— Simran Jeet Singh (@SikhProf) 3 апреля 2018 г.

​What is wrong with the world today? #PunishAMuslimDay? what kind of sick bull is that? I have a muslim uncle and he's the funniest, sweetest guy you'd ever meet! #LoveAMuslimDay #LoveNotHate #LoveForAllHatredForNone

— Linzi McDiarmid (@DizzyLycanroc25) 3 апреля 2018 г.

​Hate cannot win. #LoveAMuslimDay #nohatespeech #noallodio #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/rfErfTHHZQ

— Debora Barletta (@DebPeki) 3 апреля 2018 г.

​Happy #LoveAMuslimDay! pic.twitter.com/vSrrO4WcGW

​With “Punish A Muslim Day” prevalent on the internet…it’s time to switch up on them create a movement for peace ✌🏽 #LoveAMuslimDay



LOVE A MUSLIM DAYhttps://t.co/IfWTGb213d pic.twitter.com/IYGA22Q4lr

— Labib Yasir (@LabibYasir) 28 марта 2018 г.

​#LoveAMuslimDay 💖💕 Everyone deserves to feel welcome, so please everyone do whatever you do out of kindness and love and show people that their lives are important!!!💖💖 pic.twitter.com/JQd8gY3liH

​Kampaň se nevyhnula ani Instagramu.