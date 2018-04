5 mýtů o vesmíru, kterým je ostuda věřit v 21. století

Náš vesmír je obrovský a prakticky neprozkoumatelný, a proto je s ním spojena řada mýtů a všemožných omylů. Například že let do vesmíru trvá velmi dlouho a černé díry jsou ohromné vesmírné „vysavače“, které do sebe stahují vše kolem.

Мýtus č. 1. Do vesmíru je velmi dalekо

Představte si, že máte automobil, který je schopen jet nahoru doslova po vzduchu. Kolik si myslíte, že budete potřebovat času při rychlosti 100 km za hodinu, abyste „dojeli" do vesmíru? Přesně hodinu! Právě v této výšce se totiž nachází Kármánova hranice, která je považována za hranici mezi atmosférou a vesmírným prostorem. A podle standardů přijatých NASA vesmír začíná ve výšce 122 km.

Mýtus č. 2. Černá díra je obrovský vesmírný vysavač, který do sebe stahuje vše, co se mu dostane do jeho „zorného úhlu"

Síla přitažlivosti černé díry je samozřejmě obrovská a opustit ji nedokáže ani jedna „oběť", která se do ní dostala, protože k tomu by její rychlost musela převyšovat rychlost světla, což je podle názoru současné vědy nemožné. Rozměry našeho vesmíru jsou však tak obrovské, že vesmírní „sousedé", ať už jsou to hvězdy nebo černé díry, se nacházejí v nedozírných vzdálenostech jeden od druhého, a proto černá díra prakticky nemá šanci „pochutnat si" na někom.

Mimochodem černé díry nejsou věčné. Podle teorie Stephena Hawkinga postupně ztrácejí část své hmoty díky takzvanému Hawkingovu záření a časem mohou zcela zmizet — stejně jako další objekty ve vesmíru.

Mýtus č. 3. Na nočním nebi vidíme miliony hvězd

Podle současných údajů ve vesmíru „žije" 1 quadrillion hvězd — tento počet se píše jako jednička s 24 nulami. Mimochodem vědci jsou přesvědčeni, že vzhledem k tomu, jak se bude rozvíjet technika, objevíme ještě více galaxií a tudíž se zvýší i počet hvězd.

Nicméně prostým okem mohou obyvatelé Země uvidět pouze 6000 hvězd, a to 3000 na každé polokouli. Kromě toho je takový počet dostupný pouze těm, kteří se ocitnou na vysokohorské poušti. Ale největší štěstí bude mít ten člověk, který se ocitne na rovníku ve chvíli, kdy naše planeta uskuteční polovinu oběhu kolem Slunce: ten může uvidět všech 6000 hvězd. Ale obyčejný městský obyvatel se bude radovat maximálně z 200 hvězd, a to pouze během té nejjasnější noci.

Mýtus č. 4. Merkur je „nejpekelnější" místo sluneční soustavy

Zdálo by se, že je to logické: Merkur se nachází nejblíže ke Slunci, a proto je zahříván více než ostatní planety. Nicméně v závodě o nejvíce horké místo ve sluneční soustavě vítězí Venuše: průměrná denní teplota na jejím povrchu je kolem 460 °C, zatímco na Merkuru je relativně chladno, pouze 350 °C.

A v noci, která trvá na první planetě od Slunce celých 58 pozemských dnů, bývá až —170 °C.

Proč je tomu tak? Jde o to, že Venuše „trpí" skleníkovým efektem kvůli hustým oblakům tvořeným kyselinou sírovou. Ale na Merkuru atmosféra prakticky není, a proto se zde teplo nedrží. Mimochodem podle vědeckých předpokladů na pólech planety může být led.

Mýtus č. 5. Na Marsu je lidská tvář

V roce 1976 Viking 1 udělal snímek povrchu Marsu, na němž byly jasně vidět obrysy lidského obličeje. Tento snímek okamžitě vyvolal záplavu teorií o umělém původu reliéfu, na jehož vytvoření se podíleli mimozemšťané. Ale už v roce 1998 podrobnější snímky definitivně zbořily tento mýtus o tom, že na Marsu je záhadný obličej: při bližším pohledu se ukázalo, že je to pouze hra světla a stínu.