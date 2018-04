Psa vykrmeného burgry si spletli s vietnamským prasetem

Ve Velké Británii ochránci zvířat odebrali majiteli jeho neuvěřitelně tlustého psa. Uvádí to Daily Mail.

Kříženec tříbarevné kolie jménem Tlouštík vážil 40 kg. Do takového stavu přivedl zvíře nemocný majitel, který s ním nemohl chodit na procházky. Kromě toho ho krmil pouze hamburgry. V únoru, kdy psa odebrali majiteli, už bylo Tlouštíkovi osm let.

Root Rikardová, která pracuje v centru ochrany zvířat už deset let, se přiznala, že je to její nejtlustší svěřenec ze všech, kterým kdy pomáhala. „Když jsem ho poprvé uviděla, myslela jsem si, že je to vietnamské prase a ne pes. Pochopila jsem, že jsme povinni mu pomoci," řekla.

Kolie mají podle normy vážit 18-25 kg. Zatím během pobytu u ochránců zvířat Tlouštík zhubl pouze o 4 kg. Dobrovolníci chtějí jeho váhu snížit na 23 kg a doufají, že dají dohromady 1,2 tisíce liber (téměř 35 tisíc Kč) na operační odstranění převislé kůže z psího břicha, léčbu šedého zákalu a cukrovky.