Za všechno můžou peníze: žárlivý restauratér se vymočil do polévky svého konkurenta

Restauratér v čínské provincii Chaj-nan nemohl unést úspěch svého konkurenta. Aby mu snížil tržby, vymočil se mu do polévky a pro jistotu do ní hodil i exkrementy, uvádí portál Shanghaiist.

Majitel restaurace v Chaj-kchou, hlavním městě provincie Chaj-nan na jihu Číny , jednoho dne ucítil, že jeho hovězí polévka divně zapáchá. Restauratér začal tušit něco nekalého, a proto do kuchyně umístil bezpečnostní kameru . To, co uviděl, ho nemile překvapilo.

V časných ranních hodinách 28. března jeho konkurent ze sousední restaurace potají proniká do jeho podniku, přichází k hrnci s hovězí polévkou, otevírá pokličku a něco tam hází. Pak si sundává kalhoty a koná do hrnce potřebu.

Později policie zjistila, že muž do hrnce hodil exkrementy. Muž měl údajně žárlit na svého konkurenta a chtěl se mu tímto způsobem pomstít.