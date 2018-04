Rusko a USA nejsou ve stavu studené války, prohlásilo Ministerstvo zahraničí USA

USA a Kanada, a rovněž řada evropských států, včetně Francie, Německa a Polska, pobaltských států, Ukrajiny a Moldavska, přijaly rozhodnutí o vyhoštění dohromady více než 100 ruských diplomatů kvůli případu Skripalových. Moskva podnikla odvetná opatření.

„Nemyslím si to. Potřebovali jsme to jako odvetu za útok ve Spojeném království s použitím chemické zbraně," řekl v éteru televizní a rozhlasové společnosti RTBF v odpovědi na otázku, dá-li se považovat to, co se dnes děje, za studenou válku mezi USA a RF.

Nebert označil nynější úroveň důvěry mezi dvěma státy za „ještě slabší" a poznamenal, že strany „pokračují v kontaktech a diskusích", o čemž svědčí čtvrteční zasedání Rady bezpečnosti OSN o incidentu v britském Salisbury. Rozhodnutí Moskvy o jeho svolání nazval zástupce amerického ministerstva zahraničí odůvodněným.