Američané informovali o invazi zombie mývalů

Policisté z města Yangston sdělili, že za tři poslední týdny dostali 14 stížností na divné chování mývalů: zvířata vpadala do dvorků, a podle vylekaných obyvatel, „se chovala jako zombie." Jeden z nich to vylíčil tak: „Postavil se na zadní tlapky, což jsem u mývalů neviděl nikdy, vycenil zuby, padl naznak a jakoby upadl do kómatu."

Muž se pokusil vylekat zvíře máváním rukou a hlasitými výkřiky, mýval se ale s obtížemi postavil a pak zase upadl. Muž zavolal na policii, zvíře odvezli a utratili, stejně jako ostatních 13 mývalů.

Zástupci departamentu přírodních zdrojů státu Ohio připomněli, že se tyto symptomy podobají vzteklině. Podle jejich slov jde nejspíš o psí mor, chorobu, která není nebezpečná pro lidi.