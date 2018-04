Ruské terénní vozidlo ŠERP uvízlo v Texasu (VIDEO)

Autorem unikátního vozidla ŠERP do sněhu i do bláta je inženýr a sportovec Alexej Garagašjan.

Ruské terénní vozidlo dlouhé 3,4 metru, široké 2,5 metru a vysoké 2,3 metru dokáže jezdit a překonávat jakékoliv překážky do výšky 70 cm, plavat a pohybovat se po různém povrchu díky děsivým 63palcovým pneumatikám a systému dopumpovávání kol. ŠERP je vybaven čtyřválcovým 1,5litrovým dieselovým motorem s výkonem 44 koňských sil a pětistupňovou manuální převodovkou.

Vozidlo do sněhu i do bláta má také vzduchocirkulační pérování a otočný mechanismus se spojkami a samostatnou kotoučovou brzdou. Po souši se může pohybovat rychlostí až 45 km za hodinu a po vodě plavat rychlostí 6 km za hod. ŠERP je populární nejen v Rusku. Například američtí nadšenci si pořídili toto terénní vozidlo a ponořili ho do louže s texaskou hlínou, aby zjistili, jestli se z ní dostane.

Zkouška to byla těžká…