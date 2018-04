Jedovaté dědictví. Kdo získal chemické zbraně SSSR

Zavřít oči, zadržet dech, vytáhnout gumovou plynovou masku a dát si na hlavu: to vše podle vojenských pravidel do deseti vteřin. Jsou to požadavky z dob 1. světové války. Přesně před 90 lety ratifikovala vláda SSSR Ženevský protokol o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo dalších podobných plynů a bakteriologických prostředků.