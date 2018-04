Populárního herce a tanečníka afrického původu Fredyho Ayisiho si všimli ve středu v obchodním centru s atraktivní blondýnkou. Zpozoroval ho jeden z návštěvníků obchodu, který také dokázal udělat fotografie.

© Foto: topky.sk Známý exotický slovenský herec si našel sexy partnerku

Na otázku listu, jestli je to jeho nová přítelkyně, odpověděl, že je, ale zatím není nic, co by mohlo zaujmout veřejnost. „Přehnaný zájem a veřejné závěry nám mohou spíše ublížit," oznámil Ayisi.