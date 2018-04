Není kde umřít: v Číně zaplatí starým lidem za to, že se vzdají pohřbu na souši

Vedení města Wenling, které se nachází na pobřeží Jihočínského moře, se rozhodlo popularizovat mezi starými lidmi rozptyl popela nad vodou. Aby stimulovali stařečky k souhlasu s takovým druhem pohřbu, slibují jim každoměsíční výplatu ve výši minimálně 100 juanů (15,9 dolarů), uvádí Sin-chua.

Tato částka bude každý měsíc vyplácena těm starým lidem, kteří podepsali smlouvu a je jim 70 let a více. Čím starší je obyvatel města, tím více bude dostávat: lidem ve věku od 80 do 90 let bude vypláceno 200 juanů (31,7 dolarů), а оd 90 dо 100 let — 300 juanů (47,6 dolarů). Obyvatelé starší 100 let, kteří souhlasí s rozptylem jejich popela, mohou dostávat 400 juanů měsíčně (63,4 dolarů).

Podle čínské tradice zemřelý člověk musí být předán zemi v rakvi vedle svých předků. Ale vláda došla k závěru, že tato metoda pohřbívání vyžaduje příliš velkou spotřebu dřeva a pozemků, které jsou tak vyřazeny z používání.