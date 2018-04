Admirála Kuzněcova odmítli počítat za letadlovou loď

Admirál Kuzněcov není letadlová loď, oznámil hlavní redaktor časopisu Narodní obrana Igor Korotčenko. Takhle expert reagoval na příspěvek The National Interest, kde ruskou loď nazvali nejhorší letadlovou lodí ve světových dějinách.

„Je třeba podotknout, že Admirál Kuzněcov není letadlová loď, ale letadlový křižník. Pro jakéhokoliv vojenského námořního specialistu je to zjevné. Je to jiný druh lodi. Proto není správné ho řadit do žebříčku letadlových lodí," řekl Korotčenko.

© Sputnik/ Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzik Ruské námořnictvo dostane novou letadlovou loď

Podle něj se Admirál Kuzněcov dobře ukázal během války v Sýrii a „zcela odpovídá současným požadavkům".

V říjnu 2016 se vydala útočná skupina lodí v čele s těžkým atomovým raketovým křižníkem Petr Veliký, v jejímž složení byl těžký letadlový křižník Admirál Kuzněcov, velké protiponorkové lodi Severomorsk a Viceadmirál Kulakov, a také pomocné lodi, do oblastí severovýchodního Atlantiku a Středozemního moře. Od 8. listopadu vykonávala úkoly boje s terorismem v Sýrii.