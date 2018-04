Kam se poděla sexuální identita Evropy?

Čím Evropě hrozí ztráta identity a proč evropská společnost ztrácí morální hodnoty? V rozhovoru pro Sputnik Italia na tyto otázky odpověděl Gianluca Marlettam, esejista, autor knih Továrna manipulací a Unisex: ztráta sexuální identity.

Sputnik: Gianlucu, na čem podle Vás dnes spočívají evropské hodnoty?

Zní to paradoxně, ale vypadá to, že se dnešní Evropa snaží zapřít veškeré své hodnoty. Dnes v evropské společnosti opěvují pomíjivost a nesmyslnost. Ani jedna civilizace nemůže vzkvétat a hlavně nadále existovat, pokud spočívá na takto protikladných základech jako dnešní společnost.

Je nutné pochopit jednu velmi důležitou věc: žádný pohyb nikdy nevzniká znenadání. Na Západě již od 50. až 60. let vlivné síly zahájily kampaň na likvidaci tradičních hodnot. Příčin je celá řada: na jednu stranu vytvoření „člověka bez osobnosti", člověka, který je osvobozen od takových „problémů" jako je rodina, náboženství a sociální vazby, přivedlo ke vzniku „ideálního spotřebitele": člověka, který žije, aby konzumoval. Na druhou stranu extrémní individualismus a absence orientačních bodů v kultuře a ideologii vedly k tomu, že se občané západních zemí nechají lehce ideologicky ovlivnit: člověk bez morálního základu je v zásadě listem, unášeným větrem, lze ho využít pro jakýkoliv projekt „vlivných sil".

Tyto změny v lidech Západu nastaly v důsledku zinscenovaných kulturních revolucí: kult drog v 60. a 70. letech, sexuální revoluce a od nedávna pohlavní revoluce.

Poslední desetiletí západní kultura a média útočí na myšlenku mužství. Na jednu stranu je zde vliv feminismu ze 70. let, který kriminalizoval „maskulinitu". Teď má tento pojem negativní konotaci. Zde spočívá myšlenka, že společnost má být „zženštěna" a muž má odmítnout svou přirozenost a své zvyky. Dnes západní muž často vypadá jako parodie na sebe sama: je psychologicky slabý, posedlý svým zevnějškem a nedokáže plnit tradiční povinnosti (roli manžela, otce a ochránce). To vše vedlo k demografickému krachu.

Mnozí se domnívají, že Západu hrozí vymizení, neboť si pod sebou podřezává větev. Sdílíte tento názor?

Dnešní Západ je již „klinicky mrtvý". Ztratil svou duševní a kulturní identitu a pod vlivem nebývalé krize se propadá do demografické jámy. Pokud se Západ nevzpamatuje, riskuje, že to, co bylo kdysi srdcem západní civilizace, v nepříliš vzdálené budoucnosti bude kolonizováno mladšími, vitálnějšími a životaschopnějšími cizími přistěhovalci, migranty.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce