„Hledejte sami“: Stoltenberg odmítl komentovat jaderné mise NATO

„Praxe rozdělení jaderných možností (nuclear sharing) existuje v NATO už mnoho let. Znamená to, že USA mají zbraně, a jiné země mají prostředky na jejich přepravu, například letadla. Tedy různé země pracují spolu, aby zajistily jaderný potenciál… Nezastaralo to, potřebujeme to stejně jako dřív," řekl Stoltenberg.

© AP Photo/ Octav Ganea, Mediafax Evropské silnice přizpůsobí tankům NATO

Mnohé země včetně Ruska modernizují své jaderné síly, připomenul generální tajemník aliance.

„Nemohu komentovat, které země jsou součástmi dohod (v rámci tohoto programu). Můžete sami hledat na internetu a rozhodnout, jestli této informaci věříte nebo ne," řekl Stoltenberg, po čemž zazněl v sálu smích.

Videozáznam jeho vystoupení před studenty univerzity v Dallasu zveřejnila tisková služba NATO. V současné době je generální tajemník na návštěvě v USA.