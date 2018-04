„Předpovědi Vangy“: kolik se jich ve skutečnosti splnilo

Vanga a tajné služby

Už na začátku své „věštecké" kariéry během Druhé světové války se Vanga stala objektem zájmu bulharské policie. Úřední orgány se zajímaly, o čem s ní mluví její návštěvníci, kteří pro ně byli zajímaví. Podobné kontakty známých „jasnovidců" a tajných služeb nejsou vzácností. Vanga byla přijata jako vědecká pracovnice do Sofijského ústavu sugestologie a parapsychologie Bulharské akademie věd. Tento neobyčejný ústav byl založen v roce 1968. Vanga neměla ráda vědce, ale k pracovníkům tohoto vědeckého ústavu byla velmi loajální. Při komunikaci s nimi si dobře osvojovala metody hypnózy a působení na lidi. Když talentovaní bulharští marketologové udělali z Vangy značku, začali k ní přijíždět významní hosté z celého světa. Nevyužít této zvláštní služby prostě nemohli. V Petriči byl postaven zváštní hotel pro hosty Vangy. Personál byl náležitě proškolen. Proud lidí k Vanze byl obrovský, lidé celé týdny čekali ve frontě, bavili se spolu, vyprávěli o životě.

Vanga a léčitelství

Kšeft

K Vanze přijížděly tisíce lidí nejen proto, aby se dozvěděli svou budoucnost. Lidé také věřili, že Vanga dokáže léčit nemoci . Ve skutečnosti její léčení bylo založeno na obecně známých lidových metodách, ale receptům, vysloveným samotnou Vangou, lidé ochotně věřili. Byly to velmi divné rady. Jedné ženě, která přijela na základě prosby svého nemocného muže, Vanga poradila, aby našla mladého červeného kohouta, otevřela mu hrudník a vytrhla ještě bijící srdce. Pak měla srdce ponořit do láhve s vínem a postavit láhev na tři dny do temna. Potom dávat muži po tři večery pít po jedné skleničce tohoto vína. Takové podivné čarodějnické metody. Ale sebe ani své blízké Vanga vyléčit nedokázala. Její muž zemřel na cirhózu jater, způsobenou alkoholismem.

Vanga byla a je velmi výnosnou atrakcí bulharského turistického ruchu. Různé amulety, knihy a věci, které údajně posvětila Vanga, jsou dodnes mezi turisty velmi populární. Sama Vanga zdarma svým hostům nevěštila. Místní platili 10 lvů (v přepočtu asi 500 korun), zatímco cizinci 50 dolarů (přes 1 000 korun). Peníze šly do městského rozpočtu a do nadace Vangy, kterou spravoval jeden z jejích kmotřenců. Přitom je nutné vzít v úvahu, že ne všem hostům (kteří za svou návštěvu již zaplatili) Vanga řekla alespoň slovo. Mnohým nedovolili ani překročit práh jejího domu. Tudíž pokud vezmeme v úvahu, že počet hostů přesahoval milion lidí, tak její činnost byla velmi výnosná. Na konci jejího života vypukla o peníze Vangy opravdová bitva, do které byli zataženi její příbuzní, nadace, bulharská vláda a několik sektářských organizací.

Byly věštby skutečné?