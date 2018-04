Ruský obchod se postavil ocelové válce s USA

Ruští oceláři připravují vlastní návrhy na odvetná opatření vůči USA, které zavedly clo na dovoz ocele a hliníku do USA. Informuje o tom Sputnik s odkazem na oznámení vicepremiéra Arkadije Dvorkoviče.

Podle něj společnosti představí své návrhy během několika dnů. Vláda je však projedná ve druhé polovině dubna, po Krasnojarském ekonomickém fóru, které proběhne od 12. do 14. dubna.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu v březnu oznámili, že začali pracovat na možných odvetných opatřeních na protekcionářskou politiku USA . Následně podle ruského náměstka ministra ViktoraJevtuchova začne jednací proces s Washingtonem. Poté může následovat ruské oslovení Světové obchodní organizace . Ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje, že ruským společnostem vznikne škoda kvůli americkým clům ve výši minimálně tří milionů dolarů.

Spojené státy 23. března zavedly 25% clo na dovoz ocele a 10% clo na dovoz hliníku. Do 1. května tyto tarify nebudou platit pro export z Austrálie, Argentiny, Brazílie, Kanady, Mexika, Jižní Koreje a zemí EU. Rusko, které se do tohoto seznamu nedostalo, patří mezi pět největších exportérů ocele a hliníku do USA.