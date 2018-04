Lékaři si nevšimli krevní sraženiny a 29letý otec tří dětí zemřel hned po vyznání lásky

29letý Ricky Collier z Velké Británie si už dva měsíce lékařům stěžoval na bolest v lýtku a dušnost, odborníci mu však nedokázali určit diagnózu. Před smrtí, ke které došlo kvůli uvolnění krevní sraženiny, stihl mladý muž zavolat manželce a vyznat jí lásku, informuje The Mirror.

29letý otec tří dětí své milované ženě řekl, že se cítí špatně a poprosil ji, aby přijela co nejrychleji domů, píše list. Žena přijela za 15 minut, v tomto okamžiku už byli v bytě lékaři. Rickymu to už ale nepomohlo, zemřel cestou do nemocnice.

„Poslední, co mi řekl: ‚Mám tě rád.‘ Utekla jsem z práce a po cestě jsem mu zavolala sanitku," vzpomíná Rickyho manželka Cathy.

Příčinou smrti mladého člověka byla trombóza hlubokých žil, která vyprovokovala embolii plicní tepny. Právě krevní sraženiny vyvolávaly symptomy, na něž si tak dlouho Ricky stěžoval lékařům.

„Ricky si od ledna stěžoval na nedostatek vzduchu a bolest v noze. Pětkrát se obrátil na lékaře, ti mu ale určovali diagnózy laryngitida a bronchitida, předepisovali mu antibiotika," řekla Cathy.

Podle slov Cathy se několik dní před smrtí Ricky cítil obzvláště špatně. Zavolal dokonce lékaře domů a udělali mu rentgen, ale nedokázali zjistit problém. Odborníci si nyní myslí, že muže mohla zachránit běžná krevní zkouška, kterou však neudělali.