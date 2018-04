7 skutečných příběhů o tom, že si muži a ženy nikdy nebudou rozumět

„Pamatuji si, když mi byly 4 roky, tak u nás ve školce vypukla epidemie vší. Ani já jsem se jí tehdy nevyhnul. Otec se mnou šel do kadeřnictví, kde mě ostříhali do hola, aniž by to řekl mamince, aby ji nenaštval. Ona se však naštvala, protože mě již vší zbavila pomocí zvláštního šampónu. To je vše, co potřebujete vědět o iniciativě a rozhodnosti mužů," vzpomíná uživatel @Dengiz

„Jdu po městě a slyším, jak asi šestiletý chlapeček křičí na holčičku: Proč s tebou mám závodit, když si neustále vymýšlíš příčiny, proč jsi prohrála?!" napsal uživatel @dip0rustam.

„Manžel nesnáší horko a má rád zimu. V práci mu jako dárek dali pléd. Tehdy jsem si myslela, že to není ideální dárek. Pak mě doma do toho plédu zabalil, otevřel všechna okna (venku bylo —20) a šel si dát dvacet. Dárek vážně přišel vhod…" stěžuje si @PivBear

„Když jsem byla malá, tak jsem se často prala se svým mladším bratrem. Protože jsem byla starší a silnější, tak jsem většinou zvítězila. Jednou jsme se zase poprali. On pak sedí a pláče. Pochopila jsem, že jsem to asi přehnala a začala jsem ho žádat, aby mi odpustil. Ale on mi neodpustil! Na to jsem nebyla připravená a začala jsem panikařit. Pak jsem přišla na ‚geniální‘ řešení. Říkám mu: ‚Péťo, odpusť mi! Odpusť! Odpusť, nebo tě ještě jednou seřežu!‘ Péťa mi neodpustil… Tak jsem ho seřezala," vzpomíná na své dětství uživatelka @Klotyde.

© Fotolia/ Jacek Chabraszewski Aktivistka veganka se radovala ze smrti řezníka a byla potrestána

„Stojím na zastávce vedle starší paní. Přijíždí autobus a ta se ptá řidiče, jestli jede na Lihovar. Řidič říká, že ne. Žena vystupuje, ale já na ni volám: ‚Spletl se, jede na Lihovar!‘ (Řidič se fakt spletl). A paní na to: ‚Já tam ani nechci jet.‘" podivuje se nad ženskou logikou @Nitrichaos

„Včera jsem koupil manželce nový, strašně drahý prstýnek. Jen tak, aby měla radost. První její reakce byla: ‚Co se stalo? Řekni mi pravdu i tu nejstrašnější! Něco jsi ukradl? Podvedl jsi mě?‘ Teď sedí uražená v koutě a myslí si, že před ní něco tajím. Měl jsem jí raději koupit nějakou žehličku!" stěžuje si @berd2003.

„Dnes ráno jsem na chodníku našel smartphone a na zablokované obrazovce byl napsán telefon (asi aby někdo zavolal přátelům nebo příbuzným, pokud se ztratí). Vytočil jsem číslo a zazvonil mobil, který jsem našel. ‚Ženská,‘ pomyslel jsem si. Za pár hodin zavolala nějaká žena a divila se, proč jsem se s ní nespojil pomocí čísla, které bylo na displeji," píše @Chew6akka