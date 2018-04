Číňané našli dceru, která zmizela před 24 lety, díky talentu ilustrátora

Neuvěřitelný případ se stal v Číně. Rodiče mnoho let neustále hledali své dítě a našli ho živé a šťastné, uvádí BBC.

Holčička se ztratila, když jí byly tři roky. Rodiče jako obvykle trávili den v práci v obchodě se zeleninou. Ale když ukončili obsluhu kupujících, zjistili, že holčička Kifeng zmizela. Zoufalí rodiče celé roky hledali dítě a umísťovali oznámení do novin i na sociání sítě.

Čínská policie za tu dobu našla několik dívek, které mohly být teoreticky ztracenou Kifeng. Ale výsledky DNA byly pokaždé negativní. Běžela léta a milující rodiče nepřestávali hledat svou dceru.

Jednou si však policejní ilustrátor přečetl tento příběh a rozhodl se rodině pomoci. Nakreslil předpokládaný portrét dospělé Kifeng a umístil ho na internetu.

Tisíce kilometrů daleko, na opačném konci země, dívka jménem Kan In uviděla fotografii a užasla: na portrétu byla ona! Kan se spojila s panem Micinem a on jí sdělil podrobnosti o své dceři: měla jizvu na čele a zvedal se jí žaludek, když plakala. Tyto vlastnosti měla i Kan In.

Bylo rozhodnuto okamžitě provést analýzu DNA. Výsledky potvrdily, že Kan In je ztracená Kifeng, která se již vdala a má dvě děti.