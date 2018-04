Temná hmota se stala ještě temnější

Před třemi lety v roce 2015 astronomové oznámili, že našli příznaky vzájemného působení temné hmoty, které nelze vysvětlit gravitací. Vědci dospěli k tomuto závěru, když sledovali kupu galaxií Abell 3827, která je vzdálená 1,3 miliardy světelných let od Země. Vědci vypočítali rozložení hmotnosti ve čtyřech interagujících galaxiích pomocí efektu gravitační čočky, během kterého nějaký objekt zakřivuje paprsky světla.

Vědci se domnívali, že v jádrech galaxií se nachází halo temné hmoty, čímž by se vysvětloval kruhový pohyb hvězd kolem jádra. Tři shluky temné hmoty v Abell 3827 odpovídaly postavením tří galaxií, ale čtvrtý shluk se poněkud vzdaloval od „své" galaxie o 5 000 světelných let. Vědci se domnívali, že to svědčí o tom, že v temné hmotě působí nejen gravitační síly, ale i něco jiného.

Masseyův tým však dokázal, že se tento výzkum mýlil. Vědci kupu opět prozkoumali pomocí radioteleskopů Atacama Large Millimeter Array a Very Large Telescope v Chile, což jim umožnilo provést mnohem přesnější spektroskopii galaxií a minimalizovat tak zkreslování, k němuž dochází během gravitačního čočkování. Vědci zjistili, že poloha halo v galaxiích odpovídá modelu ΛCDM, podle kterého temná hmota interaguje pouze přes gravitační síly.

Temná hmota tvoří 22 % veškerého vesmíru , 74 % je tvořeno temnou energií, zatímco námi viditelná část zabírá pouze 4 %. Temná hmota neinteraguje s běžnou hmotou přes elektromagnetická a jiná pole kromě gravitační interakce. Její existenci má prokazovat sledování astronomických objektů, jež se chovaly tak, jako by na ně působila nějaká hmota, která není viditelná. Dodnes vědci nedokázali objevit částice, ze nichž by byla temná hmota stvořena.