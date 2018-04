Vztahy RF a USA připomněly švédskému listu První světovou válku

„Dnes se nám často zdá, že se vrátila studená válka. To by ještě nebylo tak špatné. Avšak situace ve světě je dnes z mnoha ohledů nebezpečnější," píše autor článku Mats Larsson.

Konflikt ideologií, na kterém se zakládala studená válka, skončil po pádu Berlínské zdi. „Takže konfrontace velkých ideologií dnes neexistuje. To, co se děje dnes, mi připomíná nikoli svět z roku 1960, ale 1910," poznamenal Larsson.

Z autorova hlediska jsme se vrátili do doby, kdy jsou akce různých zemí diktovány především jejich národními zájmy, a může vzniknout konflikt z geopolitických důvodů.

Dnešní Rusko popisuje jako zemi, která zůstala „ ve fantómové bolesti" po rozpadu SSSR, která nehraje podle pravidel Západu a údajně si přeje jeho oslabení.

V dobách studené války také došlo ke kritickým okamžikům, píše dál Larsson, ale tenkrát platila určitá pravidla, byly stanoveny meze, které strany nesměly překročit.

Dnešní situace je nebezpečnější, je přesvědčen autor. „Týká se to vztahů mezi Ruskem a Západem. Týká se to vztahů mezi Čínou a USA. USA je dosud nejmocnější země, avšak Čína vstupuje do hry a také se k ní chtějí připojit další hráči, píše Larsson.

Autor dále tvrdí, že ve vzniklé situaci „je velmi užitečné" prostudovat historii událostí, které vedly k První světové válce.

„Nikdo z těch, kdo mají v paměti onen konflikt a jeho začátek, není naživu. Doufejme, že země znovu „neusnou na vavřínech", napsal na závěr Mats Larsson.

Mnozí západní analytici vzpomínají v kontextu nynějšího napětí ve vztazích mezi Ruskem a Západem na vojenské konflikty minulých let. Americký profesor Stephen Cohen nedávno rovněž poznamenal, že dnešní situace je nebezpečnější než to, co se dělo za studené války a že jednou z příčin je, podle jeho názoru, rusofobie, kterou šíří západní masmédia.