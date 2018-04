V Bílém domě nevyloučili vojenský zásah proti Sýrii

Zeptali se ho, zdali mají očekávat útok USA na Sýrii s použitím raket podobně, jak tomu bylo po předpokládaném útoku v Chán Šajchúnu před rokem.

„Já bych nic nevylučoval. Je to hrozná fotka. My zkoumáme útok. Ministerstvo zahraničí včera vydalo prohlášení. Starší členové kabinetu prezidenta pro národní bezpečnost to s ním projednávají a i navzájem mezi sebou celý večer a ráno," prohlásil Bossert.

Zástupce amerického ministerstva zahraničních věcí dříve prohlásil, že USA sledují možný chemický útok v syrské Dúmě, v jehož důsledku mohlo zemřít až 40 lidí.