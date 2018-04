Důvodem pro západní sankce je strategie „tlačit na Rusko“, řekla Zacharovová

Spojené státy minulý pátek uložily sankce proti několika ruským podnikatelům a jimi kontrolovaným společnostem, stejně jako vůči řadě vyšších ruských úředníků.

© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova Zacharovová uvedla hlavní cíl Západu ve vztazích s Ruskem

„Kolik let už je těm sankcím? Předtím nám bylo řečeno, že je to pochopitelné, je to kvůli Krymu . A před Krymem? Jsme v tomto režimu pokusně od roku 2011-2012. To je v tomto režimu. Pro nás je zřejmé, proč to je. Není to spojené s žádným zásahem do voleb, není spojené ani s Krymem nebo s Ukrajinou, je to taková strategie, hra — „tlačit na Rusko ," řekla Zacharovová v přímém přenosu kanálu Rusko-1.

Zdůraznila, že sankce jsou zapotřebí, aby se společnost neustále nacházela v rozkolu, takže budou vždy „vnitřní boje".

Oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí také dodala, že cílem Ruska je spolupráce, nikoliv protizápadní kurz.

„Pokaždé říkáme, že naším cílem je spolupráce, pokaždé říkáme, že jsme pro konstruktivní dialog, pokaždé říkáme, že jsme připraveni k jednání. Kde je protizápadní kurz, kde je protlačování agrese?" poznamenala Zacharovová.