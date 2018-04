Youtube obvinili ze špionáže milionů dětí

Podle názoru autorů této iniciativy společnost několik let porušovala zákon o ochraně osobních údajů dětí (Children's Online Privacy Protection Act). Tento dokument omezuje shromažďování údajů o dětech mladších 13 let. Během této doby mohly být porušeny práva více než 23 milionů malých uživatelů.

Nehledě na to, že při registraci vlastního účtu YouTube musí uživatel potvrdit, že dosáhl věku třinácti let, videa na stránce jsou k dispozici pro prohlížení bez přihlášení do osobního profilu. Právníci se také domnívají, že je třeba vzít v úvahu, že děti mohou vstoupit na účty svých rodičů.

Podle sociologického výzkumu z roku 2017 má téměř polovina amerických dětí mladších 12 let svůj vlastní účet na YouTube. To znamená, že při registraci uvedli falešný rok narození (což je možné kvůli tomu, že k ověření není nutný žádný dokument).

Společnost Google zakazuje zadavatelům reklam cílit reklamy na nezletilé osoby, přesto se však objevily mechanismy, které zobrazují reklamy se slovy „hračka" nebo „dítě".

Podaná stížnost obsahuje požadavek na posouzení každého případu porušení ve výši téměř 41 500 tisíc dolarů. Pokud se žádosti vyhoví, celková částka pokuty může dosáhnout stovek miliard dolarů. „Společnost Google získala vysoký zisk za shromažďování a používání osobních údajů dětí zaregistrovaných na YouTube. Jeho nelegální činnost probíhá již několik let a týká se desítek milionů amerických dětí," uvádí se v dokumentu.