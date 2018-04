Uložené do obrovských termosek: Jak kryonický klub zamrazuje lidi pro budoucnost

Sám Ettinger se nechal zamrazit v roce 2011. Stejně jako všichni zesnuli členové institutu, jeho tělo je uloženo v kryostatické místnosti, kde teplota je 150 stupňů Celsia pod nulou a to až do toho dne, kdy, jak kdysi napsal, „naši přátelé v budoucnosti budou schopni splnit úkol oživení a vyléčení nás".

Nynější prezident institutu Dennis Kowalski je jedním z těch optimistů, kdo vnímá malé vítězství ve výzkumech na zvířatech a příklady z přírody jako naději na druhou šanci života.

Kryonika samozřejmě znamená více než uchování těla v extrémním chladu. Zahrnuje řadu chemikálií, která umožňuje vitrifikaci, tedy chlazení buněk ledem bez jejich poškození. Všichni pacienti institutu dostávají též heparin — antikoagulant ke snížení srážení krve. Kromě toho pacientům pravidelně doplňuji tekutý dusík. Poplatek ve vyšší 28 000 dolarů institut účtuje každému členovi v době, kdy nastane čas. „To je cena. Většina lidí to financuje prostřednictvím životního pojištění. Je to velmi dostupné například i pro střední třídu," uvádí Kowalski.

Zda metody institutu poskytuji lidem příležitost k lepšímu návratu?

„To je otázka za milion. Nevíme přesně, ale sázíme na to. Je to sázka, kde jednou alternativou je zapomnění," říká Kowalski. „Věda nám říká, že buňky se nerozkládají při teplotách tekutého dusíku. Dává nám to naději. "