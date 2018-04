Trump během 48 hodin učiní rozhodnutí ohledně Sýrie

Západ dříve obviňoval Damašek z údajného chemického útoku na syrské město Dúma. Moskva informace o bombě s chlórem, kterou měli údajně shodit syrská vojska, dementovala. Ruské ministerstvo zahraničních věcí prohlásilo, že cílem informační kampaně o otravných látkách je ochránit teroristy a ospravedlnit možný vnější útok.

„My se rozhodneme během nejbližších 48 hodin," řekl Trump a dodal: „Jestli to (udělali — red.) Rusové, jestli to udělala Sýrie , jestli to byl Írán, jestli to byli oni všichni spolu, to zjistíme."

Na otázku novináře, zdali považuje Vladimira Putina za odpovědného za tuhle událost, odpověděl: „Ano, možná. A jestli to byl on, tak to bude velmi, velmi tvrdé."

„Všichni za to zaplatí, on zaplatí, všichni zaplatí," prohlásil americký prezident.