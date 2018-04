Nové sankce USA proti Rusku budou stát Německo miliardy eur

V pátek USA zavedly nové sankce proti Rusku. Do seznamu byla zařazena řada velkých ruských podnikatelů a jim podřízených společností. Takové rozhodnutí americké vlády vyvolalo velké výprodeje rublových aktiv v pondělí, v úterý kurz rublu pokračoval v prudkém propadu.

© AP Photo/ Rick Bowmer USA rozšířily sankce vůči Rusku

„Podle hodnocení obchodní komory, jenom odmítnutí nových dohod hrozí německé ekonomice za krátkou dobu ztrátou přes sto miliard eur, v dalekosáhlé perspektivě ohrožuje rovněž projekty celkově na několik miliard eur. Stoupající administrativní útraty kvůli různým prověrkám jsou dodatečných rušivým faktorem pro německý byznys", sděluje se ve zprávě.

Nová sankční vlna poukazuje na to, že konflikty v Sýrii a na Ukrajině musejí být vyřešeny co nejdříve, zdůrazňuje předseda vedení komory Matthias Schepp. „Jsou nezbytná úsilí jak ze strany Moskvy, tak i ze strany Washingtonu, tak i ze strany Evropské unie a zodpovědných osobností, které jsou zapojeny do konfliktu," dodal.