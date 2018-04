Američtí analytici uvedli základny v Sýrii, na které může zaútočit USA

Jak se uvádí na webu Stratforu, hodlají USA provést rozsáhlejší operaci, než v dubnu 2017, kdy lodě amerického vojenského námořnictva odstřelovaly raketami syrské letiště Šajrat. USA prohlásily, že právě tam byla dislokována letadla s chemickými zbraněmi, i když žádné důkazy předloženy nebyly.

Analytici se domnívají, že nová operace USA se dotkne nejspíše míst, která jsou spojena se syrským chemickým programem, a leteckých základen kolem Damašku, mj. Dumajr, Mardž Ruhaíl a Mezze. Experti si myslí, že cílem USA je nikoli zastavení Damašku, ale omezení možnosti syrské vlády provádět chemické útoky, ze kterých se je snaží obvinit.

Podle názoru expertů může řada útoků trvat několik dnů, přičemž podporu americkým vojskům poskytne jeden nebo více spojenců USA ( Francie , Velká Británie, Saúdská Arábie, Katar nebo SAE).

Analytici podotýkají, že podobná operace by potřebovala velké rezervy, například použití letadlových lodí, které se nacházejí v USA. Jak bylo oznámeno dříve, americká letadlová loď Harry Truman, a také křižník a několik torpédoborců, které jí doprovázejí, se vydají ve středu ze základny Norfolk ve státě Virginie do Středozemního moře. V analytickém středisku podotýkají, že letadlová loď bude potřebovat týden na plavbu do středomořského regionu.