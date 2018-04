EXKLUZIVNĚ: Bývalý překladatel Kaddáfího vypověděl o jeho kontaktech se Sarkozym

Kdy přesně plukovník Kaddáfí a Sarkozy uzavřeli obchod?

Byl jsem svědkem schůzky v roce 2005 v Libyi mezi tehdejším ministrem vnitra Francie s jeho libyjským protějškem. Po skončení této schůzky se setkal s hlavou libyjského státu, se kterým jsem tehdy pracoval. Pracoval jsem pouze s ním — ne s jeho rodinou či vládou. Když přišel (Sarkozy — red.), hovořili tak 40 až 45 minut. (Francouzský) Ministr vnitra vůdci řekl, že se chystá kandidovat v nastávajících prezidentských volbách, které se odehrály v roce 2007. (Kaddáfí) Řekl: pro mě bude velmi příjemné, když takový přítel, jako vy, stane na postu hlavy Francie, budeme vás v tom podporovat a budeme vám pomáhat. Francouzský ministr následně odjel. Když ohlásil svoji kandidaturu, tak skupina lidí, která patřila do jeho předvolebního štábu, provedla jednání s třemi libyjskými důležitými osobami. Tato jednání vedla k tomu, že byl vytvořen takový dopis svého druhu, návrh dopisu, který byl adresován vůdci. V tomto dopisu se hovoří o sumě 50 milionů euro — libyjský vklad do předvolební kampaně budoucího prezidenta. Já osobně jsem neviděl, že by se sem-tam předávaly nějaké kufry, jelikož jsem nepracoval v systému libyjské administrativy. Já můžu hovořit jen o tom, co jsem sám viděl nebo slyšel od vůdce libyjské revoluce Muammara Kaddáfího. Po několika dnech vůdce dopis dostal. Z toho důvodu, že měl poslední slovo, snížil sumu. Řekl: je potřeba mu dát, řekněme, tak dvacet milionů. Přirozeně jsem neviděl, ani neslyšel, jak toto rozhodnutí bylo učiněno.

Říká se, že mnohé události se v roce 2011 nedostaly na stránky novin. Například říkají, že 1. července roku 2011 se v Tripolisu konala velká akce na podporu plukovníka Kaddáfího. V mezinárodních médiích o tom ale nikdo neřekl ani slovo.

V Tripolisu se konala ne jedna, ale několik akcí. To byly takzvané milionové manifestace. Válka proti Kaddáfínu měla i mediální stránku.

Podle slov očitých svědků se někdy v médiích hovořilo o tom, že letouny NATO bombardovaly vojenské objekty, nehledě na to, že se jednalo o civilní objekty.

Ve své době o tom hovořila lybijská televize, ukazovali i záběry. Ano, bylo rozbombardováno několik civilních objektů. Je možné, že to je to, co je označováno za „vedlejší škody" (collateral damage). NATO se ale dvakrát či třikrát omlouvalo za svoji chybu. „Mezinárodní společenství" v uvozovkách, to znamená ti, kdo to společenství kontrolují, zaútočili na Libyi, porušili mandát, který byl dán rezolucí. Rezoluce vytvářela zónu omezení letů. Létající či startující libyjský vojenský letoun mohl být sestřelen v jakoukoli chvíli. NATO ale začalo střílet na všechny vojenské letouny, i na ty, které nebyly ve vzduchu, dokonce i na letouny, o kterých v rezoluci vůbec nebyla řeč.

A někdy i na civilní objekty?

Ano, někdy i na civilní objekty, například v Tripolisu. Některé z nich tehdy ukazovali v televizi.