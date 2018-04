Realistická sexuální panenka v podobě dítěte dohnala novináře k pláči (VIDEO)

Novinář James Young v rámci natáčení filmu pod názvem Sex Robots and Us (Sexuální roboti a my) navštívil jednu z největších japonských továren na výrobu sexuálních hráček. Muž byl šokován tím, že panenky vypadají dost realisticky. Zvláště ho ohromila panenka v podobě malého dítěte.

Pracovník továrny uvedl, že věk je omezený jen fantazií zákazníka. Přiznal se, že někteří klienti opravdu mají zájem o nákup sexuální panenky v podobě dítěte.

Novinář prohlásil, že panenka nahého dítěte je strašidelná a rozplakal se.

V Japonsku nejsou jednotlivé legislativní normy, které se týkají věku při použití sexuálních panenek. Produkce se ale v zahraničí neprodává.