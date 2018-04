Rusko požádalo WHO o zveřejnění informací o zraněných v Dúmě

„Všechna tato prohlášení se zakládají na prohlášení nějakých partnerů, kteří nejsou konkrétně jmenováni. Neodpovídají skutečnosti, a informace vyvolávají velké otázky," řekl.

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Ruské centrum pro usmíření nenalezlo žádné stopy chemických zbraní v syrské Dúmě

Moskva se kvůli tomu spojila s vedením WHO a požadovala poskytnout konkrétní zdroje informací, na jejichž základě byla učiněna prohlášení.

„My jsme požádali o to, aby byli takzvaní partneři z oblasti zdravotnictví konkrétně pojmenováni, na které se WHO odvolává, a aby byla jmenována konkrétní lékařská zařízení, na která se obrátilo všech 500 zraněných, kdo to číslo počítal, kdo dával diagnózy, ustanovoval příčiny smrti a tak dále," prohlásil Gatilov.

Podle jeho slov „lidé z WHO nedokázali dát vyčerpávající odpovědi o těch zařízeních, o nichž se ve zprávě hovoří".

„Podle našich informací jsou tito partneři nikdo jiný, než smutně známé Bílé přilby," dodal stálý představitel Ruska.