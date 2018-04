Výstřel do vlastní nohy: Ministerstvo financí Ruska o chystaných sankcích USA

„Jsem přesvědčen o tom, že v takovém případě (zavedení sankcí — red.) si poradíme i bez cizinců. Nehledě na to, že pro zahraniční investory — a to jsou solidní institucionální investoři, kteří chodí k nám na trh, — jsou to solidní aktiva s dobrou ziskovostí. Proto v daném případě ten, kdo je odmítá, si střílí do vlastní nohy," řekl.

Ministr ovšem přiznal, že takové sankce budou „citelné a nepříjemné" pro ruskou ekonomiku. Jedná se ovšem zatím o návrh jednoho z kongresmanů a reakce zákonodárců na návrh není známá.