V Rusku vysvětlili, jak je „nevraživost Merkelové vůči Rusům“ spojená s ukradeným kolem

Jakunin poznamenal, že se Merkelová narodila ve Východním Německu a má skvělou ruštinu. Na všech setkáních však vždy využívala služby tlumočníka. Bývalý šéf ruských železnic se domnívá, že to svědčí o „nějaké fobii". Jeho podezření se potvrdilo během jedné debaty s Merkelovou.

„Přivítala mě u dveří čekárny a hned se mnou začala mluvit rusky. Řekla mi: Pane Jakunine, máte pravdu, skutečně se bojím mluvit rusky. Když jsem byla malá, sovětský voják mi ukradl kolo a od té doby nosím v sobě pocit, který lze nazvat nevraživostí vůči Rusům," cituje autor Merkelovou.

Jakunin hned poznamenal, že kousek odsud je obchod a pokud „bych si aspoň na okamžik mohl představit, že to zahojí její rány, tak by tam hned letěl, abych koupil všechna kola, která tam mají". Podle autora to však sotva pomůže.

Kniha Zrádná cesta vyšla v angličtině 12. dubna v nakladatelství Biteback Publishing v tištěné a elektronické podobě.