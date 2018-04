Vdova milionáře zůstala po 42 letech manželství na holičkách

Wynford Hodge, který zemřel ve věku 94 let, napsal ve své poslední vůli, že by si nepřál, aby jeho žena a čtyři děti dostaly něco z jeho dědictví, jež činí půldruhého milionu liber (asi 134 milionů rublů). Svoji ženu Joan Thompsonovou, které je 79 let, označil za dobře situovanou, a dodal, že jeho peníze potřebovat nebude. Všechno odkázal dvěma svým nájemcům, kteří mu pomáhali s nákupem a bezplatně plnili jeho různé úkoly.

Soudce ale přijal rozhodnutí o změně závěti milionáře a označil ji za chybu, protože Tompsonové zbylo 2,5 tisíce liber (asi 220,5 tisíce rublů) úspor a musela jít do domu důchodců. Poznamenal, že Hodge „nesplnil závazek vůči dlouholeté partnerce", a proto přisoudil ženě vilu za 225 tisíc liber (asi 20 milionů rublů) a 190 tisíc liber v hotovosti (přibližně 17 milionů rublů), aby mohla zaplatit za opravy domu a mít zabezpečený život.

Muž změnil svoji závěť více než desetkrát. Před smrtí ženě řekl, že se „o ni dobře postaral".