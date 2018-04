Čech: Arsenal se dlouho snažil srovnat krok s CSKA

CSKA Moskva nedokázalo ani letos překonat čtvrtfinále Evropské ligy, když vypadlo s Arsenalem. Odvetné utkání, které se ve čtvrtek hrálo v Moskvě, skončilo remízou 2:2. Před týdnem Arsenal na svém stadionu CSKA porazil 4:1.

„Ze začátku jsme hráli pomalu a dlouho jsme se snažili srovnat krok. Nehráli jsme to, co jsme chtěli, nevytvářeli jsme si žádné šance. První gól změnil všechno. CSKA ucítilo, že mají šanci na to, aby se vrátili do zápasu. Sami jsme se zahnali do situace, ve které jsme nechtěli být. Hráli jsme špatně, zatímco CSKA se dařilo. V minulém zápase se CSKA rozjíždělo pomalu," řekl Čech novinářům.

„V posledních 20 minutách jsme byli pod velkým tlakem, ale ukázali jsme dneska svůj nejlepší fotbal . Dali jsme gól, který však rozhodčí neuznali, ale dokázali jsme počkat ještě na jeden protiútok a dát druhý. V takových chvílích musíte hledat možnosti, jak otočit průběh zápasu. A my jsme to dokázali," dodal český gólman.

Čech uvedl, že fotbalisté CSKA hráli dobře i prvním zápase, jen výsledek byl divoký. „Dobře útočili. Věděli jsme, že mají kvalitu na to, aby postoupili dále. Ukázali to i dnes. Když hraješ doma, samozřejmě vypadáš jistěji, ale dnes neměli co ztratit. CSKA nemělo o čem přemýšlet, potřebovalo jen skórovat," poznamenal Čech.

„Evropská liga je pro nás velmi důležitá, protože chápeme, že se vítězstvím v Evropské lize můžeme dostat do Ligy mistrů. Navíc hrajeme o trofej, kterou jsme ještě nevyhráli. Zdokonalovat se nesmíme jen na hřišti, ale také vyhráváním titulů. Pro Arsenal je to důležité. Chceme sezonu ukončit trofejí," shrnul český gólman Arsenalu.

Los semifinále Ligy mistrů i Evropské ligy proběhne dnes 13. dubna.