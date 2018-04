Žokej měl čtyřmetrovou krajtu za příkop

K incidentu došlo v australském Cairnsu. Žokej Masayuki Abe cvičil skoky asi v 5:30 ráno ve středu 11. dubna, kdy na něho hlídač křikl: „Pozor, je tam velký had." Jezdec však tomu poslednímu slovu neporozuměl a pokračoval v tréninku. Teprve v posledním kole pochopil, že to, co se mu po celou dobu zdálo být příkopem, bylo ve skutečnosti čtyři a půl metru dlouhou krajtou.

„Netušil jsem, že je to had, protože jsem dosud tak velké hady neviděl. Během dvou vteřin jsem pochopil, co hlídač křičel, a velmi jsem se lekl," řekl Abe. Přiznal, že měl veliké štěstí, že si kůň hada nevšiml a neshodil ho v panice na zem.

Ředitel jezdeckého klubu John Cameron podotkl, že se had poprvé dostal na území jeho podniku. „Je sice směšné, že jsme rušili tréninky kvůli kobylkám, psům a dokonce i ovcím na dráze, a toho hada jsme si ani nevšimli," dodal.