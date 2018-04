Člun s mrtvými migranty pomohl odhalit vraždu

Podezřelý, který byl nejednou trestně stíhán za různé zločiny, byl správce v autodílně. 6. dubna večer se pohádal se svým zaměstnancem a zabil ho. V tuto chvíli přišel bratr oběti, kterého obžalovaný zavraždil stejným způsobem, údery do hlavy.

Správce pak odvezl těla k řece, naložil je do nafukovacího člunu, ve kterém udělal díru, a odtlačil ho do vody, aby za sebou nezanechal stopy.

Unášený člun s mrtvými migranty byl objeven 7. dubna večer, informuje regionální portál 47News.ru. Oběti měly na hlavách pytle, ruce měly svázané k nohám automobilovým řemenem.

Bylo zahájeno trestní stíhání a zjištěna totožnost obětí. Jsou to občané jedné ze středoasijských republik, kterým bylo 28 a 29 let. Podle 47News.ru. přijeli z Uzbekistánu. Jeden pracoval jako taxikář, pravidelně chodil do posilovny a účastnil se soutěží v bojových uměních.