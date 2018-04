Na MO RF se rozhodli opět probrat otázku dodávek S-300 Sýrii a jiným zemím

Rusko pokládá za možné vrátit se k projednání dodávek S-300 Sýrii a také rozšířit dodávky těchto komplexů do jiných zemí, prohlásili v Generálním štábu RF.

„Za poslední rok a půl Rusko plně obnovilo systém protivzdušné obrany v Sýrii a zdokonaluje ho i nadále. Chtěl bych poznamenat, že před několika lety na naléhavou prosbu některých našich západních partnerů jsme odmítli dodávat protiletadlové raketové komplexy S-300 do Sýrie. S ohledem na to, co se stalo, pokládáme za možné vrátit se k projednání této otázky," řekl náčelník Hlavní operativní správy Generálního štábu RF Sergej Rudskoj na briefingu v sobotu.

Dodal: „A to nejen do Sýrie, ale i do jiných států."