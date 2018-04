Útok na Sýrii podemílá základy mezinárodního práva a západní země za to musejí nést odpovědnost. V sobotu to novinářům oznámila oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Marie Zacharovová.

„Je strašné, co se děje, je to faktické podemílání úlohy Rady bezpečnosti OSN. Vychází z toho, že ten samý orgán, který se má zabývat otázkami bezpečnosti, právě kvůli počínání západních kolegů ukazuje celému světu svou bezmocnost. To je velmi nebezpečná tendence," řekla Zacharovová.

„Kromě toho, že tyto střely dnes zasáhly Damašek, zasáhly také Radu bezpečnosti OSN, západní kolegové za to musejí nést odpovědnost," dodala.