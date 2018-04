Saturnův měsíc Enceladus může ukrývat život

CC0 / Pixabay/Mikkehouse Ukázalo se, že život je ve vesmíru velmi vzácný jev je přibližně stejně velký jako Anglie. Pod jeho jasně bílým ledem se nachází globální oceán se slanou vodou. Hydrotermální aktivita a organické materiály mohou vytvořit prostředí vhodné pro život.

Před více než deseti lety Carolyn Porcová, jedna z předních odbornic na výzkum planet, spolu se svým týmem zjistila, že na jižním pólu Saturnova měsíce dochází k vypařování vody. Její tým odhalil obrovský sloup vodní páry, která uniká z otvorů ledu.

Sloup obsahuje vodík, metan a oxid uhličitý. Podle vědců se jedná o výsledek hydrotermálních procesů, jež jsou podobné těm, které se vyskytují na mořském dně na Zemi. Na naší planetě jsou tyto oblasti útočištěm pro mikrobiologický život.

Podle Porcové tepelná energie, která vzniká na mořském dně na jižním pólu měsíce je srovnatelná s tou, co je v Atlantickém oceánu. Pokud jsou na Enceladu skutečně živé organismy, tak by měly spolu s bublinami stoupat na povrch. V případě, že se na měsíc vyšle sonda, tak by je měla být schopna zachytit.

Kromě biochemické analýzy by sonda měla být schopna poskytnout video nebo fotografii nalezených organismů.