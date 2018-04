Europoslanci chtějí připravit legislativu, která vám umožní žalovat roboty

Toto opatření Evropský parlament navrhuje ve zprávě obsahující doporučení Komise o občanskoprávních pravidlech pro robotiku. Podle ní elektronická osoba nebude mít stejná práva jako lidé (nebudou moci uzavírat manželství nebo kupovat byt), má ale umožnit, aby roboti, kteří jsou schopni samostatného učení, mohli být žalováni a aby sami mohli žalovat.

Zastánci tohoto návrhu tvrdí, že díky němu bude vytvořeno správné legální prostředí, které bude reagovat na to, jak se roboti stávají vyspělejšími a jsou hlouběji integrováni do každodenního lidského života.

Mnozí však před touto legislativou varují. Jak uvádí portál Futurism, 156 odborníků na umělou inteligenci varovalo Evropskou komisi, že se ve skutečnosti jedná o snahu výrobců vyhnout se odpovědnosti za chyby svých autonomních robotů.

Podle nich má EU v legislativě předepsat kauzální spojitost mezi škodlivým chováním robota a škodou, kterou způsobil. Tu musí kompenzovat výrobce. Výrobce se tak nebude moci vymlouvat, že se robot nechoval tak, jak to měl naprogramované. Portál uvádí příklad události z března, kdy autonomní automobil Tesla zabil chodce. Pokud by se například v budoucnu auto „zbláznilo" a začalo najíždět do lidí, tak by výrobce byl za něj stále odpovědný.

Legislativa by měla řešit i otázku autorských práv. Komu budou patřit, pokud robot vytvořil dílo? Co se s nimi stane, pokud robota koupí jiná osoba?

S rozvojem robototechniky tak může již brzy nastat právní vakuum, které má zaplnit správná legislativa, jež by neměla výrobcům umožnit, aby se vyhnuli odpovědnosti za škody napáchané umělou inteligencí.