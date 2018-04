Věrní přátelé nebo geniální manipulátoři? Proč se lidem líbí kočky

Statistika posledních let ukazuje, že kočky jsou populárnější než psi, a to v USA i v Kanadě, ve Francii i v Rusku, v Německu, v Austrálii.

Když se zeptáte majitelů koček, proč si pořídili právě takového domácího mazlíčka, odpovědi budou různé. Někomu se kočky zdají malé a bezbranné, a proto se o ně chce starat. Jiný řekne, že mít doma kočku je jednoduché, protože kočky jsou čistotné a nepotřebují klec. Třetímu se líbí gracióznost těchto zvířat, jejich nezávislý charakter a výrazná individualita. Čtvrtý řekne, že kočičí kožich je příjemný na dotyk a proces hlazení uklidňuje nervy, připomíná meditaci. Můžeme ještě dodat, že kočky jsou chytré a zábavné, a proto s nimi nikdy není nuda, a kromě toho přinášejí kousíček divoké přírody do našeho domova.

Heboučký ďábel, který si chodí kam chce

Kočky s člověkem žily už před 9500 lety. Jejich ostatky nacházíme ve starých pohřebištích na ostrově Kypr. Domácími se začaly stávat ve starém Egyptě a tento proces byl podle některých údajů dokončen teprve před 200 lety.

Názory na to, proč kočky začaly žít s člověkem, jsou různé. Podle jedné z hypotéz je přitahovala lidská obydlí, v nichž se nacházelo zrní, a proto bylo vždy možné chytat myši. Vědci se odvolávají i na to, že člověku je v podstatě vlastní starat se o malé a slabé a také lovit a ochočovat zvířata bez jakéhokoliv ekonomického užitku. Lidé jsou ochotni se s kočkami podělit o příbytek i jídlo, starají se o ně jako o adoptivní děti. Jako důkaz toho je možné uvést indiánské kmeny Severní a Jižní Ameriky, které také chovají kočky jako domácí mazlíčky, ačkoliv ty nehlídají dům, nevykonávají žádnou fyzickou práci, nesnášejí vejce, neposkytují vlnu. Lidé se o ně starají absolutně nezištně, je to pro ně přirozené.

Historie lidstva však nedává tak jednoznačný obrázek. V Egyptě byly kočky uctívány společně s jinými zvířaty. Ale ve středověké Evropě byly naopak považovány za služebníka ďábla a společníka čarodějnic. S obavami se na kočky dívají i v Japonsku. V muslimských zemích jsou ke kočkám shovívavější než ke psům. Indové kočku respektují, ale považují za špatné znamení, když jim přeběhne přes cestu.

V USA je majitelů koček stále více, ale podle průzkumů 17,4 % Američanů nemá rádo kočky (proti psům se vyjádřilo něco přes 2 % dotázaných). Největšími milovníky koček jsou Angličané, což je spojeno s vysokou aktivitou fondů na ochranu zvířat v této zemi.

V této souvislosti stoupá po celém světě počet takzvaných polomajitelů koček, to znamená lidí, kteří krmí zvířata žijící na ulici, léčí je, shromažďují prostředky na jejich sterilizaci.

Kočičí terapie

Úzké vztahy mezi kočkou a člověkem vznikly díky některým zvláštnostem v chování jich obou. Lidé jsou sociální bytosti, i když nežijí ve smečce. Stejně tak i kočky. Pes je vždy ochoten pomoci svému pánovi. Od kočky to nečekejte. Jestliže s ní budete vést diskuzi, tak pouze prostřednictvím lahůdek.

Člověk se k druhému připoutává pomocí hormonu oxitocinu, který vzniká v mozku. Objektem připoutání může být i kočka. Ne bezdůvodně si mnozí majitelé koček myslí, že mezi nimi a kočkou vznikl unikátní vztah.

Každý může vyprávět, jak ho kočka vítá u vchodu do bytu nebo se přichází mazlit. Objektivně změřit sílu připoutání se není možné, ale vědci uvádějí, že vztahy s kočkou jsou budovány na důvěře. Pro zvíře je důležité, že člověk mu poskytuje bezpečný úkryt, chrání ho. Člověk oceňuje, že ho kočka uklidňuje, odbourává stres.